Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (17/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Semampir, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Semampir, dan Tandes. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)