Cuaca Jawa Timur 17 Februari 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (17/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jombang, Kota Malang, Kota Probolinggo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Jombang, Kota Malang, Kota Probolinggo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Lumajang dan Magetan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)