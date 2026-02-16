JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Waralaba Kebab Asal Surabaya Raih Penghargaan Franchise Platinum Award 2026

Waralaba Kebab Asal Surabaya Raih Penghargaan Franchise Platinum Award 2026

Senin, 16 Februari 2026 – 22:05 WIB
Waralaba Kebab Asal Surabaya Raih Penghargaan Franchise Platinum Award 2026 - JPNN.com Jatim
Perusahaan waralaba asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi menerima penghargaan bergengsi Top Franchise Platinum Award 2026 untuk kategori bisnis Kebab. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan waralaba asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi menerima penghargaan bergengsi Top Franchise Platinum Award 2026 untuk kategori bisnis Kebab.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas Outstanding Achievement in Building Top Franchise Brand Awareness 2022–2026. 

Penyerahan piagam berlangsung di ajang International Franchise, License and Business Concept Expo (IFBC) 2026 di ICE BSD, Tangerang, yang diselenggarakan oleh MajalahFranchise.com bekerja sama dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Baca Juga:

Founder & CEO Group Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik.

Pencapaian ini sejalan dengan tema seminar bisnis dalam IFBC 2026 yang mengangkat pentingnya membangun peluang usaha yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan.

“Kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Asosiasi Franchise Indonesia dan seluruh masyarakat,” kata Hendy di Surabaya, Senin (16/2).

Baca Juga:

Dia mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus memberikan dukungan terbaik bagi para mitra bisnis (franchisee) dan menghadirkan kualitas produk unggul bagi pelanggan.

“Penghargaan kategori Platinum ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi merek waralaba yang mampu menjaga kualitas, popularitas, dan kepercayaan konsumen secara konsisten sepanjang periode 2022–2026,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Kebab Turki Baba Rafi kembali raih penghargaan bergengsi Top Franchise Platinum Award 2026 untuk kategori bisnis Kebab

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Hendy Setiono Kebab Turki Baba Rafi Kebab Baba Rafi penghargaan Kebab Baba Rafi Baba Rafi kebab

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU