Waralaba Kebab Asal Surabaya Raih Penghargaan Franchise Platinum Award 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan waralaba asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi menerima penghargaan bergengsi Top Franchise Platinum Award 2026 untuk kategori bisnis Kebab.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas Outstanding Achievement in Building Top Franchise Brand Awareness 2022–2026.

Penyerahan piagam berlangsung di ajang International Franchise, License and Business Concept Expo (IFBC) 2026 di ICE BSD, Tangerang, yang diselenggarakan oleh MajalahFranchise.com bekerja sama dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Founder & CEO Group Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik.

Pencapaian ini sejalan dengan tema seminar bisnis dalam IFBC 2026 yang mengangkat pentingnya membangun peluang usaha yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan.

“Kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Asosiasi Franchise Indonesia dan seluruh masyarakat,” kata Hendy di Surabaya, Senin (16/2).

Dia mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus memberikan dukungan terbaik bagi para mitra bisnis (franchisee) dan menghadirkan kualitas produk unggul bagi pelanggan.

“Penghargaan kategori Platinum ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi merek waralaba yang mampu menjaga kualitas, popularitas, dan kepercayaan konsumen secara konsisten sepanjang periode 2022–2026,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)