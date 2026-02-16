Pemkot Surabaya Operasikan Pompa 24 Jam Atasi Banjir Tambak Osowilangun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya, menyebabkan kawasan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, tergenang air Senin (16/2).

Situasi tersebut kian parah lantaran air laut mengalami pasang, membuat wilayah tersebut terendam Banjir Rob.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya mengoptimalkan penanganan melalui operasional rumah pompa air.

Kepala DSDABM Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan seluruh rumah pompa yang ada seperti di wilayah Balong I, Balong II, Kandangan, dan sekitarnya telah diaktifkan sejak pagi hingga malam hari secara bergantian.

“Kawasan Osowilangun memiliki keterkaitan dengan sejumlah jaringan sungai dan saluran utama, termasuk yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,” ujar Hidayat.

Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas instansi agar hasilnya lebih optimal, mengingat di kawasan tersebut terdapat saluran-saluran besar seperti Sungai Kalianak, Sungai Kandangan, dan beberapa alur menuju laut.

“Hingga saat ini seluruh pompa masih terus dioperasikan dan kondisi lapangan terus dipantau secara berkala, agar genangan air bisa segera surut dan aktivitas warga kembali normal,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiagakan petugas pembersihan sampah di saluran, serta kesiapan bahan bakar dan sarana pendukung lainnya.