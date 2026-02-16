Gen Z Surabaya Bisa Dapat Dana Rp5 Juta dari Pemkot, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 21:00 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar baik buat Gen Z Surabaya yang ingin punya atau bikin kegiatan produktif di kampung.

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan dana Rp5 juta per RW per bulan khusus untuk anak muda, tetapi ingat, uang ini bukan dibagikan gratis—ada syarat yang harus dipenuhi.

Program ini merupakan bagian dari penguatan Kampung Pancasila, yang diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi generasi muda di tingkat perkampungan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan dana tersebut hanya bisa dicairkan jika Gen Z punya rencana kegiatan yang jelas dan berdampak nyata.

Menurut Eri, Karang Taruna atau kelompok Gen Z di setiap RW wajib mengajukan proposal kegiatan. Isinya harus berupa program yang memberi manfaat langsung, baik untuk pengembangan diri pemuda maupun lingkungan sekitar.

“Kalau kegiatannya jelas dan manfaatnya bisa dirasakan, dananya langsung cair, tetapi kalau hanya seremonial tanpa dampak, tidak akan kami berikan,” ujar Eri, Senin (16/2).

Proses pengajuan dan seleksi proposal dilakukan di tingkat kecamatan. Artinya, anak muda tidak hanya dituntut kreatif, tapi juga belajar menyusun perencanaan yang matang dan bertanggung jawab.

Eri menyebut, tujuan utama program ini adalah membentuk pola pikir Gen Z agar terbiasa memiliki visi, perencanaan usaha, serta semangat berwirausaha.

Wali Kota Eri bakal cairkan dana Rp5 juta per bulan per rw untuk Gen Z yang punya kegiatan produktif di kampungnya
