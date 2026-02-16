Penjual Minuman Kemasan di Ngawi Tewas Tertabrak Truk Tronton

jatim.jpnn.com, NGAWI - Nasib nahas menimpa pengendara motor perempuan yang berprofesi sebagai penjual minuman kemasan bernama Wartiningsih (46).

Warga Dusun/Desa Cangakan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi itu dinyatakan meninggal dunia setelah tertabrak truk yang ugal-ugalan, Senin (16/2).

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan insiden kecelakaan itu terjadi Jalan Raya Ngawi-Bojonegoro, masuk Dusun Ngantru, Desa/Kecamatan/Kabupaten Ngawi.

Kecelakaan itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE 6279 JBI melaju dari arah barat ke timur.

Di arah berlawanan juga melaju truk FAW Tronton nopol AG 8108 UU, dikemudikan Ujang Sunarya (53) warga Dusun/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

“Truk berniat mendahului kendaraan roda empat yang ada di depannya. Karena kurang hati hati pengemudi Truk FAW Tronton dan jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan dengan korban,” kata Yuliana.

Akibat kejadian itu, pengendara motor meninggal dunia seketika di lokasi dengan mengalami luka cukup parah. Setibanya di lokasi, Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi langsung mengevakuasi jasad korban.

“Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD dr Soeroto Kabupaten Ngawi untuk dimintakan perawatan,” jelasnya.