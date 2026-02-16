Dikukuhkan Guru Besar Manajemen Unusa, Prof Yusak Perkenalkan Konsep Softbrain Engineer

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kembali menambah jajaran guru besar dengan mengukuhkan Prof. Mohamad Yusak Anshori, Drs., M.M., CPM (Asia) sebagai Guru Besar bidang Ilmu Manajemen.

Pengukuhan menjadi momentum penting lahirnya gagasan manajemen berbasis neurosains bertajuk Softbrain Engineer.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Yusak menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam ilmu manajemen.

Dia menilai, pendekatan manajemen konvensional yang cenderung mekanistik semakin terbatas relevansinya di tengah dinamika dunia kerja yang sarat tekanan, perubahan cepat, dan kompleksitas pengambilan keputusan.

Akademisi kelahiran Kediri, 13 Oktober 1967 itu menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak cukup hanya bertumpu pada soft skills.



Dia memperkenalkan konsep Softbrain Skills, yakni kemampuan yang bersumber dari proses neuropsikologis manusia.

"Perubahan perilaku yang berkelanjutan tidak bisa hanya menyentuh aspek permukaan. Softbrain skills bekerja hingga ke cara otak mengelola emosi, berpikir, dan membangun relasi,” ujar Prof. Yusak, yang tercatat sebagai guru besar pertama di Program Studi Manajemen Unusa, Senin (16/2).

Dia menjelaskan, Softbrain Skills memiliki empat dimensi utama, yakni regulasi emosi, kelincahan kognitif, kecerdasan kolaboratif, serta resiliensi emosional.