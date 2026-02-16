Website Pemkot Madiun Sempat Terhubung Konten Judol, Diskominfo Respons Begini

jatim.jpnn.com, MADIUN - Website resmi Pemerintah Kota Madiun sempat menampilkan tautan yang mengarah ke konten judi online, Senin (16/2). Temuan tersebut muncul saat situs dicari melalui mesin pencarian Google.

Berdasarkan pantauan, ketika mengetik kata kunci 'Pemkot Madiun' di Google, di bawah tautan www.madiunkota.go.id muncul keterangan mengandung konten judi online.

Saat tautan tersebut dibuka, pengguna diarahkan ke halaman yang menampilkan menu menuju situs judi. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi ketika website diakses secara langsung dengan mengetik alamat www.madiunkota.go.id.

Situs resmi tetap menampilkan antarmuka normal berisi agenda dan informasi pemerintahan. Seluruh menu juga dapat diakses tanpa kendala.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Noor Aflah mengatakan website resmi Pemkot Madiun tidak mengalami peretasan.

“Website asli Pemkot Madiun aman dan tidak ada gangguan. Kemungkinan masalah berasal dari tautan di mesin pencarian Google yang disisipi link lain,” ujar Noor Aflah.

Dia menyebut, pihaknya akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Google agar tautan bermasalah dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Alamat resmi tidak ada masalah. Bisa jadi ada pihak yang mengganti atau menyusupi link untuk mencari keuntungan. Ini akan kami laporkan ke Google,” kata dia. (mcr23/jpnn)