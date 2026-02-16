Balita 4 Tahun di Lamongan Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang balita berusia 4 tahun warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di sungai wilayah tersebut, Senin (16/2).

Kapolsek Deket AKP Ahmad Khusen menjelaskan kejadian itu bermula saat korban bermain dengan dua temannya di depan rumahnya. Setelah bermain, kedua temannya pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 11.15 WIB.

“Setelah itu korban keluar rumah sendirian untuk mencari ayahnya MF yang sedang memancing di sungai yang berada di ujung Desa,” kata Akhmad.

Setelah bertemu ayahnya, korban berpamitan untuk pulang kembali ke rumah. Kemudian, sekitar pukul 11.30 WIb saat ayah korban tiba di rumah, korban ternyata belum sampai di kediamanya.

“Ayah korban mencari korban di sekitar rumah dan diketemukan sandal jepit milik korban mengapung di sungai sebelah timur rumah korban,” katanya.

Melihat hal itu, ayah korban dibantu warga berupaya untuk mencari keberadann koran dengan menyelam di sungai.

“Korban ditemukan meninggal dunia di dasar sungai. Korban ditemukan sejauh 30 meter dari rumah korban,” katanya.

Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan langsung dikebumikan. (mcr23/jpnn)