DPR Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis, Lucy: Penting untuk Generasi Emas 2045

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lucy menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal.

“Melalui sosialisasi ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah berperan besar dalam menjalankan program MBG, terutama BGN dan masyarakat yang menjadi pilar penting,” ujar Lucy dalam keterangan tertulis di Surabaya, Senin (16/2).

Menurut Lucy, program MBG merupakan bagian dari delapan misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Astacita, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan asupan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menghadirkan MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045,” katanya.

Lucy menjelaskan, delapan misi Astacita meliputi penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara; pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas; serta penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.