Platform AI Pendidikan Juliet Diluncurkan, Tawarkan Sistem Terpadu untuk Sekolah

Senin, 16 Februari 2026 – 15:13 WIB
Platform pendidikan berbasis kecerdasan buatan Juliet resmi diluncurkan sebagai solusi digital terpadu untuk pembelajaran, penilaian, hingga manajemen sekolah di era AI, Senin (16/2). Foto:Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform pendidikan berbasis kecerdasan buatan bernama Juliet atau Jurnal Lintas Elektronik Terpadu resmi diluncurkan sebagai solusi digital terintegrasi untuk kebutuhan manajemen dan pembelajaran di sekolah. 

Founder Juliet Anto Arifanto menjelaskan Juliet merupakan platform multijurnal yang dirancang sangat lengkap dan kompleks, mulai dari sistem pembelajaran, penilaian, hingga manajemen sekolah.

“Juliet ini multi journal, sangat lengkap. Mulai dari pembuatan soal sesuai kurikulum berbasis AI, jurnal penilaian, manajerial keuangan, laporan ke manajemen, sampai kontrol parenting oleh orang tua,” ujar Anto saat Grand Launching di Jatim Expo Surabaya, Senin (16/2).

Menurutnya, Juliet menjadi platform one and only di Indonesia karena mengintegrasikan seluruh kebutuhan sekolah dalam satu sistem terpadu dan bersifat multi-platform, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Tak hanya itu, Juliet juga menyediakan fitur pembuatan website sekolah sehingga sekolah yang belum memiliki laman resmi dapat langsung terintegrasi dalam satu ekosistem digital. 

“Semua menjadi satu kesatuan. Website sekolah, manajemen, pembelajaran, parenting, sampai soal-soal pembelajaran semuanya ada di Juliet,” katanya.

Berbeda dengan platform Learning Management System (LMS) pada umumnya yang biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, Juliet menggunakan skema KSU (Koperasi Sekolah Unggul) dengan biaya berlangganan hanya Rp500 ribu per bulan.

“Kalau sekolah berlangganan setahun penuh, source code akan kami serahkan dan bisa dikembangkan sendiri oleh sekolah,” jelas Anto.

Platform pendidikan berbasis kecerdasan buatan Juliet resmi diluncurkan sebagai solusi digital terpadu untuk pembelajaran, penilaian, hingga manajemen sekolah.
