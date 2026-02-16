JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 13:08 WIB
Banjir Rob Rendam Tambak Osowilangun, Lalu Lintas Lumpuh & Banyak Motor Mogok
Banjir rob menerjang pesisir utara Surabaya saat libur Imlek 2026. Jalan Tambak Osowilangon terendam hingga lutut, lalu lintas macet, banyak motor mogok, Senin (16/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir rob menerjang pesisir utara Kota Surabaya saat libur perayaan Imlek, Senin (16/2). 

Akibatnya, sejumlah kawasan tergenang air, termasuk ruas Jalan Tambak Osowilangun, yang merupakan jalur nasional penghubung Surabaya–Gresik.

Genangan air menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sejumlah kendaraan roda dua bahkan mogok saat mencoba menerobos banjir.

“Mogok, mogok” ujar salah satu pengendara motor sambil menuntun kendaraannya

“Tahu begitu putar balik lewat Pakal,” ucap pengendara lainnya.

Pantauan di lokasi, ketinggian air di Jalan Tambak Osowilangun mencapai lutut orang dewasa, baik dari arah Surabaya menuju Gresik maupun sebaliknya.

Kemacetan tampak mengular hingga simpang tiga Margomulyo. Kondisi serupa juga terjadi di sekitar Gerbang Tol Margomulyo.

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Imam SR mengatakan pihak kepolisian langsung menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan.

Banjir rob menerjang pesisir utara Surabaya saat libur Imlek 2026. Jalan Tambak Osowilangon terendam hingga lutut, lalu lintas macet, banyak motor mogok.
