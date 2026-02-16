SIER Gelar Program Mudik Gratis Sambut Idulfitri 2026, Ini Rute dan Cara Daftarnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa menghadirkan program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat menyambut momen Hari Raya Idulfitri.

Program ini dirancang untuk memberikan fasilitas mudik yang aman, nyaman, dan tertib bagi para peserta yang ingin pulang ke kampung halaman pada momentum Lebaran.

Pada tahun ini, SIER menyiapkan sejumlah rute strategis yang menjangkau berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain Surabaya–Probolinggo–Situbondo–Ketapang, Surabaya–Ponorogo–Pacitan, Surabaya–Probolinggo–Lumajang–Jember.

Kemudian Surabaya–Caruban–Madiun–Ponorogo, Surabaya–Kediri–Tulungagung–Trenggalek, Surabaya–Pare–Kediri–Blitar, dan Surabaya–Solo–Yogyakarta.

Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko sekaligus Plt Direktur Utama PT SIER, Rizka Syafittri Siregar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 kami hadirkan untuk memastikan masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan tenang, selamat, dan nyaman. Kami ingin perjalanan mudik bukan hanya sekadar berpindah tempat, tetapi juga menjadi momen penuh kebahagiaan bersama keluarga,” ujar Rizka, Senin (16/2).

Dia menegaskan aspek keselamatan dan ketertiban menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, seluruh peserta diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring serta melakukan validasi ulang data di Kantor SIER guna memastikan ketepatan data dan kelancaran keberangkatan.

“Kami menerapkan proses verifikasi yang tertib agar seluruh peserta benar-benar terdata dengan baik. Ini penting demi kenyamanan bersama dan untuk menghindari kendala saat hari keberangkatan,” jelasnya.