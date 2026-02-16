Sosialisasi MBG di Mojokerto, DPR RI Dorong Perbaikan Gizi untuk Tekan Stunting

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja digelar di Balai Desa Plososari, Kabupaten Mojokerto, Jumat (13/2). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Acara tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini yang diwakili oleh Tenaga Ahli DPR RI M Sam’ani Kurniawan.

Dalam sambutannya M Sam’ani Kurniawan menyampaikan Badan Gizi Nasional merupakan mitra Komisi IX DPR RI sekaligus pelaksana program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dia menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi IX untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengevaluasi, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Sam'ani

Menurutnya, program ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai persoalan gizi di Indonesia, termasuk stunting. Ia berharap melalui implementasi yang tepat, angka stunting nasional dapat ditekan secara signifikan.

Dia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045.

Indonesia, kata dia, saat ini sedang menikmati bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Namun, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.