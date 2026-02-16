Gudang Sparepart Motor di Pabean Cantian Surabaya Terbakar, 3 Kamar Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah gudang penyimpanan barang di Jalan Semut Kalimir Gang IV, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya terbakar, Senin (16/2) dini hari.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 01.27 WIB dari seorang warga bernama Dian.

“Unit tempur langsung diberangkatkan pukul 01.28 WIB dan tiba di lokasi kejadian pukul 01.32 WIB. Api pokok dipadamkan pukul 01.43 WIB,” kata Rokhim dalam keterangan tertulis.

Sebanyak 9 unit tempur dan 5 unit tim rescue dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut, termasuk dari Rayon Pasar Turi, Tambak Rejo, Pegirian, Grudo, Joyoboyo, Menur, hingga Margomulyo.

Tiga kamar hangus di sebuah gudang sparepart motor yang kebakaran pada Senin dini hari, Senin (16/2). Foto: Dok. DPKP Surabaya

Menurut Rokhim, luas bangunan gudang sekitar 70 x 30 meter, dengan area yang terbakar kurang lebih 6 x 15 meter. Kebakaran menghanguskan tiga kamar tidur dan satu kamar mandi, serta menyebabkan atap bangunan roboh.

“Bangunan tersebut merupakan rumah yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan sparepart motor dan beberapa barang lainnya. Saat kejadian, pintu masih terkunci sehingga petugas harus membuka secara paksa,” ujarnya.