Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (16/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siang dan sore Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun gerimis. Blimbing berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tumpang, dan Wajak berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.