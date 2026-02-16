Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (16/2).

Paginya Benowo, Bulak, Kenjeran, Mulyorejo, Pakal, Sukolilo, dan Tambaksari berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)