Cuaca Jawa Timur 16 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (16/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Magetan. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Nganjuk.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Magetan dan Pasuruan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Pasuruan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bondowoso. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-27 kilometer per jam.