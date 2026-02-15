Ular Piton 4 Meter Mangsa Ayam di Kenjeran Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya mengevakuasi seekor ular piton sepanjang kurang lebih empat meter di Jalan Kedinding Tengah Jaya, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Minggu (15/2).

Ular berdiameter sekitar 20 sentimeter itu ditemukan berada di dalam kandang ayam milik warga, dengan kondisi perut buncit karena telah memangsa unggas.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan diterima sekitar pukul 13.51 WIB.

“Petugas tiba di lokasi pukul 13.56 WIB dan langsung melakukan koordinasi serta proses evakuasi. Ular ditangkap sekitar pukul 14.25 WIB,” ujar Rokhim.

Menurutnya, ular piton tersebut ditemukan berada di kandang ayam milik MBH (35). Saat ditemukan, kondisi ular sudah memangsa ayam peliharaan warga.

“Untuk jenisnya ular piton dengan panjang kurang lebih empat meter. Ditemukan di dalam kandang ayam dan sudah makan ayam warga,” lanjutnya.

Rokhim memastikan proses evakuasi berjalan aman dan tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Ular kemudian diamankan petugas untuk penanganan lebih lanjut.

Fenomena ular masuk ke permukiman warga di Surabaya memang mengalami peningkatan, terutama saat musim hujan. Data BPBD Kota Surabaya mencatat, sejak Januari hingga Februari 2026 telah menangani 43 laporan ular masuk ke rumah warga.