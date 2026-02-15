Didukung 38 BPC, HIPMI Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Munas XVIII

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPD HIPMI Jawa Timur secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang direncanakan digelar pada 2026.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf dalam forum Sidang Dewan Pleno (SDP) XVIII HIPMI yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/2).

Pengajuan Jawa Timur sebagai tuan rumah Munas XVIII HIPMI merupakan hasil keputusan resmi Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) BPD HIPMI Jawa Timur. Keputusan itu mendapat dukungan penuh dari seluruh BPC HIPMI kabupaten/kota se-Jawa Timur yang berjumlah 38 BPC.

Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia dan menjadi bukti kuat soliditas struktur organisasi HIPMI Jawa Timur.

“Keputusan ini merupakan hasil musyawarah dan kebulatan tekad seluruh jajaran pengurus HIPMI Jawa Timur. Dukungan penuh dari 38 BPC adalah cerminan soliditas organisasi kami dan kesiapan mengemban amanah nasional,” ujar Ahmad.

Dalam pengajuan tersebut, BPD HIPMI Jawa Timur mengusulkan Surabaya sebagai lokasi penyelenggaraan Munas XVIII HIPMI.

Baca Juga: HIPMI Jatim Ingatkan Potensi Gangguan Investasi Akibat Demo di Surabaya

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya dinilai memiliki infrastruktur yang memadai, mulai dari fasilitas konvensi berskala besar, jaringan hotel beragam kelas, hingga sistem transportasi udara, darat, dan laut yang terintegrasi.

“Surabaya memiliki infrastruktur lengkap dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional maupun internasional. Dari sisi aksesibilitas hingga kesiapan kota, Surabaya sangat representatif menjadi tuan rumah Munas HIPMI,” kata Ahmad.