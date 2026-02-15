Komitmen Sosial SIER, 153 Kantong Darah Terkumpul di HUT ke-52

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggelar aksi donor darah yang diikuti ratusan peserta.

Kegiatan kemanusiaan ini menjadi wujud komitmen sosial SIER sebagai anggota Holding BUMN Danareksa dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Aksi donor darah tersebut terasa istimewa karena diikuti langsung oleh Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi yang sedang melakukan kunjungan kerja ke SIER.

Baca Juga: SIER dan Holding Danareksa Renovasi SDN Pejangkungan II Pasuruan

Yadi didampingi Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko merangkap Direktur Utama SIER, Rizka Syafittri Siregar serta Direktur Operasi merangkap Direktur Pemasaran dan Pengembangan SIER, Lussi Erniawati.

Kegiatan donor darah ini bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah RSUD Dr Soetomo. Dari 190 pendaftar, sebanyak 37 orang belum bisa mendonor karena tidak lolos seleksi kesehatan. Meski demikian, total terkumpul 153 kantong darah.

Peserta donor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan aktif SIER, pensiunan, tenant kawasan industri, hingga masyarakat umum.

Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan kegiatan donor darah merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan.

“Kawasan industri tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepedulian sosial. Setetes darah yang kita berikan hari ini bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain,” kata Yadi.