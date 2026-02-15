JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Mobil Dinas Kemenag Tuban Ganti Pelat Saat Isi BBM Subsidi, Ternyata

Viral Mobil Dinas Kemenag Tuban Ganti Pelat Saat Isi BBM Subsidi, Ternyata

Minggu, 15 Februari 2026 – 14:09 WIB
Viral Mobil Dinas Kemenag Tuban Ganti Pelat Saat Isi BBM Subsidi, Ternyata - JPNN.com Jatim
Viral video mobil dinas Kemenag Tuban diduga mengganti pelat nomor saat mengisi BBM subsidi. Kepala Kemenag mengaku terkejut dan akan memberi sanksi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, TUBAN - Viral di media sosial video yang memperlihatkan mobil dinas berpelat nomor merah diduga mengganti warna pelat menjadi hitam saat mengisi BBM bersubsidi di sebuah SPBU di Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Kijang berwarna hitam dengan nomor polisi S 1814 EP awalnya menggunakan pelat nomor hitam saat mengisi BBM. Tak lama kemudian, mobil yang sama kembali terlihat terparkir di sekitar SPBU dengan pelat nomor berwarna merah.

Belakangan diketahui, kendaraan tersebut merupakan mobil operasional Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Umi Kulsum.

Baca Juga:

Umi mengaku terkejut mengetahui mobil dinasnya kedapatan mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pasalnya, selama ini sopirnya selalu dibekali kartu kredit khusus untuk pengisian BBM non-subsidi.

"Saya tidak mengerti karena saya tidak pernah mengisi BBM subsidi dan setiap pengisian selalu menggunakan kartu kredit," kata Umi kepada wartawan, Sabtu (14/2).

Dia menjelaskan berdasarkan pengakuan sopirnya, pengisian Pertalite dilakukan karena stok Pertamax di SPBU tersebut sedang habis.

Baca Juga:

"Pertamax habis di SPBU Patung. Jadi, inisiatif beli Pertalite, begitu jawaban sopir saya saat saya konfirmasi lewat WhatsApp," ucapnya.

Umi juga mengaku tidak mengetahui adanya dugaan penggunaan pelat nomor ganda pada mobil dinas tersebut.

Viral video mobil dinas Kemenag Tuban diduga mengganti pelat nomor saat mengisi BBM subsidi. Kepala Kemenag mengaku terkejut dan akan memberi sanksi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mobil dinas isi BBM subsidi Kemenag Tuban BBM subsidi Pertalite mobil pejabat viral SPBU Tuban viral pelat merah ganti pelat hitam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU