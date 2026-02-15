Hujan Deras dan Angin Kencang Landa 3 Kecamatan di Ngawi, 2 Warga Mengungsi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai hembusan angin kencang, terjadi sekaligus di 3 kecamatan di Kabupaten Ngawi, Sabtu (14/2) sekira pukul 16.00 WIB.

Data BPBD setempat menyebutkan, 3 kecamatan itu terdiri dari Kecamatan Widodaren, Kecamatan Ngawi, dan Kecamatan Kedunggalar.

Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi Partoyo membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, terdapat 3 rumah milik warga terkena dampak dari cuaca ekstrem.

“Berawal dari hujan deras durasi lama disertai angin di beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi, mengakibatkan pohon tumbang sehingga menutup akses lalu lintas dan mengakibatkan luapan air,” ujar Partoyo.

Dia mengungkapkan, kejadian pertama pohon tumbang menutup akses jalan di Dusun Nglongkeh, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, dan Dusun Napel, Desa Kerek, Kecamatan Ngawi.

Lalu pohon tumbang menimpa rumah milik Ngatimin (38), di Dusun/Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren.

Kemudian banjir luapan air di Dusun Melok Kulon, Desa Sirigan, Kecamatan Kedunggalar, menerjang sebuah rumah milik Misinah (56). Serta rumah milik Widodo (69), warga Dusun Bulakrejo, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar.

“Ketiga rumah warga rusak parah. Bahkan 2 di antaranya hampir roboh, sehingga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman,” jelasnya.