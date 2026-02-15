Hari Pertama Libur Imlek, 42 Ribu Pelanggan Gunakan Kereta Api di Daop 8 Surabaya

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 12:37 WIB
Mobilitas masyarakat pada hari pertama Libur Imlek 2026, mengalami peningkatan di sejumlah stasiun wilayah kerja PT KAI Daop 8 Surabaya. Foto: Humas KAI Daop 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobilitas masyarakat pada hari pertama Libur Imlek 2026, mengalami peningkatan di sejumlah stasiun wilayah kerja PT KAI Daop 8 Surabaya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengungkapkan,setidaknya ada 42.668 pelanggan yang menggunakan moda transportasi tersebut.

“Naik sekitar 25 persen dibandingkan rata-rata Sabtu biasa yang berkisar 34 ribu pelanggan,” ujar Mahendro.

Dia merinci, tercatat 21.132 pelanggan berangkat dari stasiun wilayah Daop 8 Surabaya dan 21.536 pelanggan tiba di berbagai stasiun tujuan.

“Angka ini diperkirakan masih akan bertambah hingga keberangkatan kereta terakhir pada malam nanti,” bebernya

Tiga stasiun dengan mobilitas pelanggan tertinggi pada hari pertama libur panjang Imlek, yakni Stasiun Surabaya Gubeng dengan penumpang naik 7.071 pelanggan, penumpang turun 5.855 pelanggan

Stasiun Surabaya Pasarturi sebesar 6.103 pelanggan naik, dan 6.693 pelanggan turun. Serta Stasiun Malang 3.417 pelanggan naik dan 3.563 pelanggan turun

“Secara kumulatif selama periode libur panjang Imlek pada 13 sampai 17 Februari 2026, KAI Daop 8 Surabaya akan melayani sebanyak 161.099 pelanggan, terdiri dari 79.836 pelanggan berangkat dan 81.236 pelanggan tiba,” jelasnya.

KAI Daop 8 catat peningkatan jumlah pelanggan pada hari pertama libur Imlek 2026.
