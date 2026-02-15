Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis & Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (15/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan Sore Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Kepanjen, Pakisaji, Poncokusumo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.