Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (15/2).

Paginya Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)