Cuaca Jawa Timur 15 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (15/2).

Paginya ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Nganjuk.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Malang dan Ponorogo. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Malang dan Ponorogo. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Probolinggo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Probolinggo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.