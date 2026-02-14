Sosialisasi MBG di Sidoarjo, Arzeti Tekankan Pentingnya Gizi Anak

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Indonesia sedang bersiap menuju Generasi Emas 2045. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memperkuat kualitas gizi anak sejak dini.

Untuk memperluas implementasi program tersebut, Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah.

Sosialisasi MBG kali ini digelar di Gedung Auditorium KH Bisri Syansuri BPVP Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (13/2). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut diikuti ratusan peserta dan dihadiri langsung anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina.

Dalam kesempatan itu, Arzeti menekankan pentingnya program MBG sebagai fondasi dalam mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah nyata Presiden yang berfokus pada keberlanjutan generasi mendatang. Melalui penguatan gizi, kami ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” kata Arzeti.

Menurut Arzeti, asupan gizi seimbang memegang peran penting dalam perkembangan otak, daya pikir, konsentrasi, hingga pertumbuhan fisik anak. Karena itu, MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, tetapi juga memastikan kualitas dan standar gizi sesuai kebutuhan anak.

Dia juga menyoroti tiga aspek krusial dalam pelaksanaan MBG, yakni kualitas makanan, kesiapan teknis di lapangan, serta kesesuaian standar distribusi.