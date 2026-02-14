Mobil Grand Livina Terbakar di Jemursari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil jenis Grand Livina tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Jemursari, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Sabtu (14/2) malam. Beruntung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, M Rokhim, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 19.00 WIB melalui siaran radio.

Mendapat laporan tersebut, petugas langsung diterjunkan ke lokasi kejadian.

“Unit kami berangkat pukul 19.01 WIB dan tiba di tempat kejadian kebakaran pukul 19.05 WIB,” ujar Rokhim dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan satu unit tempur dari Rayon 3 Rungkut menjadi tim pertama yang tiba di lokasi dan segera melakukan upaya pemadaman. Sekitar 10 menit kemudian, api utama berhasil dipadamkan.

Setelah itu, petugas melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Situasi dinyatakan kondusif pada pukul 19.23 WIB.

Dalam penanganan kejadian ini, DPKP Surabaya mengerahkan dua unit, yakni Unit Tempur Rayon 3 Rungkut dan Unit Tempur Posko Terpadu (Poskotis) Joyoboyo.

Mobil yang terbakar diketahui bernomor polisi L 1004 FU, milik RNP (23) warga Jalan Karang Gayam, Surabaya.