Ramadan 2026, HARRIS Hotel Satelit Sajikan The Journey of 7 Iftar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya memanjakan pecinta kuliner dengan menghadirkan promo buka puasa bertema The Journey of 7 Iftar.

Promo berbuka puasa tersebut akan berlangsung mulai 19 Februari hingga 19 Maret 2026, dengan menyajikan aneka hidangan khas dari tujuh negara, yakni Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, Singapura, China, Jepang, dan Korea.

Marketing & Brand Manager HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Daniyal Faqih mengatakan konsep tersebut terinspirasi dari ragam kuliner internasional yang cocok dinikmati dalam momen berbuka puasa bersama keluarga hingga corporate gathering.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, mulai dari kualitas makanan, variasi sajian, hingga pengalaman saat menikmati hidangan berbuka puasa,” kata Daniyal, Sabtu (14/2).

Dia menambahkan komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai guest activity menarik yang dihadirkan selama program berlangsung.

“Kami menghadirkan berbagai family activity interaktif seperti magician show, children drawing class, soccer table, hingga lucky draw, sehingga anak-anak bisa ikut beraktivitas dan orang tua tetap nyaman menikmati hidangan,” jelasnya.

Dengan harga Rp238 ribu per orang, tamu dapat menikmati sajian berbuka puasa sepuasnya mulai dari ta’jil, hidangan pembuka hingga penutup. Menariknya, hotel juga menawarkan promo Beli 4 Dapat 5.

Beragam menu internasional disiapkan, di antaranya Djaj Mashwi, Tandoori Chicken, Beef Tagine, Chicken Charsiu, Kungpao Chicken, Dimsum, Sushi, Ramen, Bebek Guling Bumbu Kuning, Nasi Padang, Nasi Madura, Pasta Station, Laksa Singapore, Martabak Mesir, hingga Masala Tea.