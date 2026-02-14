Pendaftaran Paskibraka Surabaya Tahun 2026 Dibuka, Berikut Persyaratannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendaftaran Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2026, resmi dibuka mulai tanggal 12 sampai dengan 28 Februari 2026.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan pendaftaran dapat diakses secara daring melalui laman resmi https://paskibraka.bpip.go.id/.

Calon peserta juga diwajibkan mengunduh serta melengkapi formulir pendaftaran yang tersedia di tautan https://s.id/FormulirPendaftaran PaskibrakaTahun2026.

“Syaratnya adalah bagi pelajar kelas X atau sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI), dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun pada 17 Agustus 2026,” ujar Tundjung.

Dia menambahkan, pendaftar harus memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah dan persetujuan orang tua atau wali, memiliki nilai akademik minimal berkategori baik, serta dinyatakan sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada setiap tahapan seleksi.

“Seleksi ini tidak hanya menilai kemampuan baris-berbaris, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, akademik, serta kesiapan mental dan kedisiplinan peserta,” katanya.

Kemudian persyaratan fisik, calon Paskibraka memiliki tinggi badan ideal, yakni minimal 170 sentimeter dan maksimal 180 sentimeter untuk pelajar putra, serta minimal 165 sentimeter dan maksimal 175 sentimeter untuk pelajar putri.

“Seluruh persyaratan tersebut wajib dibuktikan melalui surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah,” jelasnya.