SRRL Disiapkan Jadi Sistem Kereta Komuter Modern Surabaya Raya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) sebagai sistem kereta komuter modern untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Surabaya Raya.

Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan konektivitas antardaerah penyangga.

Program SRRL resmi dimulai melalui Kick Off Meeting yang digelar Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Surabaya, Jumat (13/2). Proyek senilai 230 juta euro tersebut didanai oleh KfW Development Bank, Jerman.

Kick Off Meeting dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Kepala Bappeda Jatim M. Yasin, serta Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Catur Wicaksono.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menegaskan proyek SRRL telah siap dikerjakan karena seluruh pendanaan sudah tersedia.

“Dananya, semua, sudah tersedia 230 juta euro begitu. Dan hari ini kami hadir bersama BAPPEDA dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Emil menjelaskan, tahap awal proyek difokuskan pada pembangunan sistem perkeretaapian listrik serta pengembangan jalur ganda (double track).

Menurutnya, pengembangan jalur ganda membutuhkan perencanaan teknis yang detail karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan perjalanan.