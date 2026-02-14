JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 20:02 WIB
IHH Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis, Pasien Indonesia Bisa Berobat & Berlibur
Head of Marketing IHH Healthcare Malaysia menyebut Khairul Annuar Yusof. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - IHH Healthcare Malaysia menawarkan konsep wisata medis bagi pasien asal Indonesia yang ingin mendapatkan layanan kesehatan sekaligus menikmati pengalaman berlibur di Malaysia.

Konsep ini menyasar pasien yang datang untuk medical check up (MCU) maupun second opinionguna memastikan keakuratan diagnosis dan pilihan penanganan medis.

Indonesia Sales Lead IHH Healthcare Malaysia di Surabaya Dr Candrati Sukardji mengatakan pasien Indonesia merupakan salah satu pasar utama layanan kesehatan Malaysia.

Menurutnya, banyak pasien datang untuk mendapatkan pendapat medis pembanding sebelum mengambil keputusan pengobatan.

“Rata-rata pasien dari Indonesia datang untuk MCU dan second opinion, terutama untuk memastikan diagnosisnya sudah tepat atau ingin mendapatkan sudut pandang berbeda dari dokter lain,” kata Candrati.

Dia menyebut kasus yang paling banyak ditangani pasien Indonesia meliputi kardiologi, ortopedi, onkologi, gastroenterologi, serta obstetri dan ginekologi (obgyn).

Tren ini, kata dia, sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata medis yang menggabungkan layanan kesehatan berkualitas dengan kemudahan perjalanan.

Dari sisi geografis, jaringan rumah sakit IHH dinilai strategis karena tersebar dari Semenanjung Malaysia hingga Borneo, dengan karakter demografi yang relatif dekat dengan Indonesia.

