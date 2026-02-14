JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ular Piton Sepanjang 3 Meter Ditangkap di Madiun, Tiga Ayam Warga Jadi Mangsa

Ular Piton Sepanjang 3 Meter Ditangkap di Madiun, Tiga Ayam Warga Jadi Mangsa

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:27 WIB
Ular Piton Sepanjang 3 Meter Ditangkap di Madiun, Tiga Ayam Warga Jadi Mangsa - JPNN.com Jatim
Warga Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun digegerkan kemunculan ular piton berukuran tiga meter di area kandang ternak, Sabtu (14/2) pagi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Warga Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun digegerkan kemunculan seekor ular piton berukuran besar di area kandang ternak, Sabtu (14/2) pagi.

Reptil tersebut diketahui telah memangsa ayam milik warga hingga membuat perutnya membesar.

Kepala Seksi Operasional Damkar Kabupaten Madiun Gatot Suwarno mengatakan laporan dari masyarakat diterima sekitar pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Petugas langsung menerjunkan satu unit armada menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

"Setelah kami tiba di lokasi, benar ditemukan ular piton dengan panjang kurang lebih tiga meter. Kondisinya sudah dalam keadaan perut membesar karena baru saja memangsa ayam ternak,” ujar Gatot.

Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati satu ekor ayam telah dimakan, sementara dua ayam kampung lainnya mati setelah sempat dililit ular tersebut. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit hingga ular berhasil diamankan.

Baca Juga:

Menurut keterangan warga, kemunculan ular itu diduga bukan kali pertama. Hewan melata tersebut disebut-sebut sudah beberapa kali muncul dan memangsa ternak di sekitar permukiman.

“Warga menyampaikan kejadian seperti ini sudah berulang. Karena itu kami mengimbau agar masyarakat segera melapor jika menemukan ular atau satwa liar lain di sekitar rumah,” katanya.

Ular piton di Madiun sepanjang 3 meter dievakuasi setelah menyantap tiga ayam milik warga
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun Damkar Madiun ular piton madiun ular piton mangsa ayam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU