Ular Piton Sepanjang 3 Meter Ditangkap di Madiun, Tiga Ayam Warga Jadi Mangsa

jatim.jpnn.com, MADIUN - Warga Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun digegerkan kemunculan seekor ular piton berukuran besar di area kandang ternak, Sabtu (14/2) pagi.

Reptil tersebut diketahui telah memangsa ayam milik warga hingga membuat perutnya membesar.

Kepala Seksi Operasional Damkar Kabupaten Madiun Gatot Suwarno mengatakan laporan dari masyarakat diterima sekitar pukul 07.00 WIB.

Petugas langsung menerjunkan satu unit armada menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

"Setelah kami tiba di lokasi, benar ditemukan ular piton dengan panjang kurang lebih tiga meter. Kondisinya sudah dalam keadaan perut membesar karena baru saja memangsa ayam ternak,” ujar Gatot.

Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati satu ekor ayam telah dimakan, sementara dua ayam kampung lainnya mati setelah sempat dililit ular tersebut. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit hingga ular berhasil diamankan.

Menurut keterangan warga, kemunculan ular itu diduga bukan kali pertama. Hewan melata tersebut disebut-sebut sudah beberapa kali muncul dan memangsa ternak di sekitar permukiman.

“Warga menyampaikan kejadian seperti ini sudah berulang. Karena itu kami mengimbau agar masyarakat segera melapor jika menemukan ular atau satwa liar lain di sekitar rumah,” katanya.