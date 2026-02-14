1.470 Mahasiswa Untag Surabaya Diwisuda, Siap Bersaing di Level Global

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 17:02 WIB
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mewisuda 1.470 mahasiswa semester gasal 2025/2026 dengan tema Akar Lokal, Kontribusi Global. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) mewisuda sebanyak 1.470 mahasiswa pada semester gasal tahun akademik 2025/2026.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro mengatakan wisuda kali ini mengusung tema 'Akar Lokal, Kontribusi Global' sebagai refleksi identitas kampus dalam menyiapkan lulusan berdaya saing internasional.

“Tema ini menegaskan bahwa akar lokal tidak bisa dilepaskan dari nilai dan identitas kebangsaan, sementara kontribusi global merupakan kapasitas intelektual lulusan yang bisa berperan di tingkat internasional,” kata Harjo.

Menurutnya, proses pembelajaran di Untag Surabaya diarahkan agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Harapannya lulusan tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga mampu berkontribusi di level global,” ujarnya.

Dalam wisuda tersebut, Untag Surabaya juga menampilkan capaian prestasi mahasiswa di bidang olahraga internasional.

Harjo menyebut salah satu mahasiswa Untag Surabaya berhasil meraih medali emas cabang olahraga hoki pada ajang SEA Games.

“Itu bukti bahwa mahasiswa Untag Surabaya bisa berkontribusi secara global, bukan hanya akademik, tetapi juga nonakademik,” katanya.

