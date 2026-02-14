Rayakan Imlek, Kahuripan Nirwana Sidoarjo Hadirkan Lunar Gathering

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kahuripan Nirwana Sidoarjo, kawasan mandiri yang dikembangkan oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera, unit usaha PT Bakrieland Development Tbk, menggelar Open House Lunar Gathering di Marketing Gallery Kahuripan Nirwana, Sabtu (14/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program anniversary perusahaan dalam merayakan perjalanan bisnis yang terus bertumbuh, bertepatan dengan momentum Tahun Baru Imlek serta menyambut bulan Ramadan 2026.

Mengusung konsep open house dan family festival, acara tersebut menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti Barongsai Show, Customer Gathering, Show Unit Cluster Veranda, lomba mewarnai anak, serta sajian Chinese cuisine bekerja sama dengan Aston Sidoarjo.

Rangkaian acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan dihadiri calon konsumen, penghuni, serta mitra strategis perusahaan.

Sales Manager PT Mutiara Masyhur Sejahtera Mochamad Hamsah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari strategi branding kawasan yang berkelanjutan.

“Momentum Imlek ini kami manfaatkan untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Open House Lunar Gathering bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam memperkuat positioning Kahuripan Nirwana sebagai kawasan mandiri yang aktif, hidup, dan memiliki nilai investasi jangka panjang,” ujarnya.

Dia menambahkan pendekatan experiential marketing melalui konsep open house dan family engagement dinilai efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan calon konsumen.

“Melalui gathering dan show unit, kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung untuk merasakan kualitas lingkungan, fasilitas, serta konsep hunian yang kami tawarkan. Kami optimistis kegiatan seperti ini bisa membuka peluang customer baru sekaligus memperkuat loyalitas customer eksisting,” tambahnya.