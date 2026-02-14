SIER dan Holding Danareksa Renovasi SDN Pejangkungan II Pasuruan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT SIER bersama Holding BUMN Danareksa dan Laznas LMI meresmikan hasil renovasi SDN Pejangkungan II, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Senin (9/2).

Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Program SEMAR Pendidikan Holding Danareksa 2025, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekitar kawasan operasional.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada penyediaan fasilitas belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.

Bagi SIER, keberadaan industri harus tumbuh selaras dengan lingkungan sosial, termasuk dunia pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko merangkap Plt Direktur Utama PT SIER, Rizka Syafittri Siregar, menegaskan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masa depan kawasan industri yang berdaya saing.

“SDN Pejangkungan II kami pilih karena berada di kawasan ring satu PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Sekolah ini menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri, sehingga sudah sepatutnya mendapat perhatian dan dukungan,” ujar Rizka.

Dia menjelaskan bantuan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Selain itu, perbaikan fasilitas sekolah dilakukan setelah melihat adanya kebutuhan peningkatan kualitas sarana prasarana agar kegiatan belajar mengajar berjalan lebih optimal.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Jefri Ikhwan Maarif mengatakan, renovasi sekolah diharapkan dapat menambah semangat belajar siswa dan semangat mengajar para guru.