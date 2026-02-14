Mayoritas Mahasiswanya Pekerja, UT Surabaya Perkuat Pendampingan Belajar Jarak Jauh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya memperkuat layanan pendampingan bagi mahasiswa baru yang mayoritas merupakan pekerja agar mampu menyelesaikan studi jarak jauh secara tepat waktu.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ), yang memberikan pembekalan komprehensif mulai dari orientasi studi hingga pelatihan keterampilan belajar.

Direktur UT Surabaya Suparti mengatakan, kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) tahap kedua diikuti ribuan mahasiswa dengan skema pembelajaran daring dan luring.

“OSMB tahap kedua ini diikuti sekitar 4.000 mahasiswa secara online dan 650 mahasiswa secara offline. Sebelumnya pada tahap pertama ada 725 mahasiswa yang mengikuti secara luring, sehingga total peserta mencapai sekitar 5.000 mahasiswa baru semester ini,” kata Suparti.

Menurut Suparti, pembekalan tersebut bertujuan membantu mahasiswa memahami sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membekali mereka dengan strategi belajar efektif agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Pada hari pertama, mahasiswa mendapatkan orientasi untuk mengenal sistem pembelajaran, layanan akademik, hingga mekanisme ujian. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, workshop tugas, serta klinik ujian.

“Mahasiswa juga dilatih menyusun rencana belajar secara terstruktur. Mereka diajak mengatur waktu belajar dari Senin sampai Minggu sesuai aktivitas kerja atau kesibukan masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, mahasiswa dibekali keterampilan membaca efektif untuk memahami modul pembelajaran yang umumnya cukup tebal. Metode ini dinilai membantu mahasiswa memahami materi secara efisien tanpa harus membaca seluruh isi modul secara berurutan.