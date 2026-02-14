Dana Operasional Belum Cair, Dua SPPG di Tulungagung Hentikan Layanan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung menghentikan operasional sementara akibat dana bantuan operasional dari pemerintah pusat belum cair.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung Sebrina Mahardika mengatakan penghentian sementara terjadi di SPPG Wates, Kecamatan Sumbergempol, serta SPPG Bendosari, Kecamatan Ngantru.

"Memang ada beberapa SPPG yang berhenti sementara karena keterlambatan penerimaan dana operasional. Namun, ini bukan karena keterlambatan pengajuan proposal," kata Sebrina, Jumat (13/2).

Dia menjelaskan dana operasional SPPG bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung ke masing-masing rekening SPPG.

Keterlambatan pencairan, lanjut Sebrina, terjadi akibat adanya perubahan sistem anggaran di tingkat pusat.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Tulungagung, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain yang saat ini sedang dalam masa transisi sistem penyaluran dana.

Secara teknis, setiap SPPG yang telah mengajukan proposal sesuai jadwal akan menerima dana melalui mekanisme virtual account dengan sistem auto top up.

"Setiap SPPG memiliki virtual account. Apabila saldo mendekati batas minimal, akan dilakukan top up otomatis. Saat ini masih dalam masa peralihan sistem," ujarnya.