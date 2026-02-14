Tragis! Bersihkan Rumah Saat Banjir, Warga Jember Tewas Tersengat Listrik

jatim.jpnn.com, JEMBER - Satu warga meninggal dunia akibat tersengat listrik saat membersihkan rumah ketika banjir melanda Desa Kaliwining, Kamis (12/2) malam.

Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan korban diketahui bernama Siti Nurfadila (55) dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat.

"Korban meninggal atas nama Siti Nurfadila (55) dan keluarga juga sudah mengikhlaskan sehingga dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di desa setempat," kata Edi, Jumat (13/2).

Menurut Edi, korban tersengat listrik saat sedang membersihkan rumah yang masih tergenang banjir dan terdapat aliran listrik aktif di dalam rumah.

Namun, setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia beberapa menit kemudian.

"Setelah dilakukan penanganan di Pustu Rambipuji, korban yang tersengat listrik saat banjir dinyatakan meninggal dunia beberapa menit kemudian," ujarnya.

Edi menjelaskan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jember selama beberapa jam menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga di sejumlah kecamatan.

Wilayah dengan jumlah terdampak terbanyak berada di Kecamatan Rambipuji, dengan total 3.774 kepala keluarga (KK) dari tujuh desa, yakni Rambigundam, Rambipuji, Curahmalang, Nogosari, Kaliwining, Gugut, dan Rowotamtu.