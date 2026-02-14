JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 14:31 WIB
Tragis! Bersihkan Rumah Saat Banjir, Warga Jember Tewas Tersengat Listrik - JPNN.com Jatim
Seorang ibu menggendong anaknya saat banjir menerjang di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jumat (13/2/2026). ANTARA/HO-Relawan Baret Recue

jatim.jpnn.com, JEMBER - Satu warga meninggal dunia akibat tersengat listrik saat membersihkan rumah ketika banjir melanda Desa Kaliwining, Kamis (12/2) malam.

Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan korban diketahui bernama Siti Nurfadila (55) dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat.

"Korban meninggal atas nama Siti Nurfadila (55) dan keluarga juga sudah mengikhlaskan sehingga dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di desa setempat," kata Edi, Jumat (13/2).

Menurut Edi, korban tersengat listrik saat sedang membersihkan rumah yang masih tergenang banjir dan terdapat aliran listrik aktif di dalam rumah.

Namun, setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia beberapa menit kemudian.

"Setelah dilakukan penanganan di Pustu Rambipuji, korban yang tersengat listrik saat banjir dinyatakan meninggal dunia beberapa menit kemudian," ujarnya.

Edi menjelaskan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jember selama beberapa jam menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga di sejumlah kecamatan.

Wilayah dengan jumlah terdampak terbanyak berada di Kecamatan Rambipuji, dengan total 3.774 kepala keluarga (KK) dari tujuh desa, yakni Rambigundam, Rambipuji, Curahmalang, Nogosari, Kaliwining, Gugut, dan Rowotamtu.

Satu warga Desa Kaliwining, Jember, meninggal dunia akibat tersengat listrik saat membersihkan rumah ketika banjir. BPBD Jember mengimbau warga waspada.
Sumber Antara
