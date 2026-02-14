Sampoerna Academy Rayakan Lunar New Year Lewat Teater Kolosal Mulan dan Aksi Sosial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sampoerna Academy, pelopor pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) dan sekolah multikultural menggelar perayaan Lunar New Year dengan cara berbeda.

Mengusung semangat Tahun Kuda Api, Sampoerna Academy Surabaya menghadirkan pertunjukan teater kolosal bertajuk 'Mulan: An Inspired Adaptation' yang digelar di Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Tak hanya merayakan budaya, perayaan Lunar New Year kali ini juga diiringi aksi sosial. Bertepatan dengan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia, Sampoerna Academy menyalurkan donasi kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Cabang Surabaya.

Perayaan Lunar New Year merupakan agenda tahunan yang digelar serentak di seluruh kampus Sampoerna Academy sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Mandarin dalam program trilingual, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin.

Program tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan komunikasi global, pemahaman lintas budaya, serta menumbuhkan empati dan kepedulian sosial.

Selama perayaan berlangsung, berbagai kegiatan ditampilkan, mulai dari pertunjukan siswa, stan dan lokakarya budaya, hingga bazaar. Tahun ini, sebanyak 450 siswa Sampoerna Academy Surabaya terlibat langsung dalam pertunjukan teater Mulan sebagai bagian dari pembelajaran holistik.

National Principal Sampoerna Academy Surabaya Grand Pakuwon Maharsi Palupining Rini menjelaskan pertunjukan teater berskala besar ini sengaja dipilih agar siswa berani tampil di depan publik.

“Melalui teater ini, siswa belajar menghafalkan dialog, mengelola waktu antara sekolah dan latihan, berani membuat kesalahan, lalu bangkit kembali. Lebih dari itu, mereka juga belajar membangun kolaborasi lintas kelas dan latar belakang. Inilah esensi pembelajaran holistik,” jelas Maharsi.