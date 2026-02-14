Cuaca Malang Hari ini, Siap Siap Mantel, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (14/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagelaran, Pakisaji.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Karangploso, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya gerimis.