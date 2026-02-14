Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (14/2).

Paginya Pakal hujan lebat disertai petir. Beberapa jam kemudian berawan dan hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal. Gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Sambikerep, Sawahan.

Gerimis juga mengguyur Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, dan Tenggilis Mejoyo. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir masih melanda Benowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Pakal. Gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Sambikerep, Sawahan.

Gerimis juga mengguyur Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, dan Tenggilis Mejoyo. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.