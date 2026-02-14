Cuaca Jawa Timur 14 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (14/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lamongan, Malang, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kediri, Ngawi, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Ngawi, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)