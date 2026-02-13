JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jumlah Pengunjung KBS Naik hingga 10 Persen dalam Dua Tahun Terakhir

Jumlah Pengunjung KBS Naik hingga 10 Persen dalam Dua Tahun Terakhir

Jumat, 13 Februari 2026 – 21:30 WIB
Jumlah Pengunjung KBS Naik hingga 10 Persen dalam Dua Tahun Terakhir - JPNN.com Jatim
Pengunjung KBS sedang memberikan makan satwa. Foto: Humas KBS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mencatat peningkatan jumlah pengunjung dalam dua tahun terakhir.

Tren tersebut terlihat dari perbandingan angka kunjungan sepanjang 2024 hingga akhir 2025 yang menunjukkan pertumbuhan positif.

Direktur Operasional PDTS KBS Nurika Widyasanti mengatakan kenaikan jumlah pengunjung berkisar antara 5 hingga 10 persen.

Baca Juga:

“Apabila dikomparasikan di tahun 2024 sampai akhir tahun 2025, kami memang mengalami peningkatan pengunjung kurang lebih 5 sampai 10 persen,” ujar Nurika, Jumat (13/2).

Pada 2024, jumlah pengunjung KBS tercatat sekitar 1.994.000 orang. Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi sekitar 2.101.000 pengunjung, atau bertambah lebih dari 100 ribu orang dalam setahun.

Nurika menilai peningkatan kunjungan tidak lepas dari upaya pengembangan wahana dan koleksi satwa yang terus dilakukan.

Baca Juga:

Beberapa wahana baru yang telah dihadirkan di antaranya gokart dan kereta hutan. Selain itu, KBS juga mencatat sejumlah kelahiran satwa, termasuk kapibara.

“Untuk satwa, penambahannya terakhir ini ada beberapa kelahiran, salah satunya kapibara yang perkembangannya memang cukup cepat,” jelasnya.

KBS mencatat ada 2 juta pengunjung pada tahun 2025, jumlah ini meningkat 5-10 persen jika dibanding tahun 2024
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KBS Kebun Binatang Surabaya pengunjung KBS kenaikan jumlah pengunjung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU