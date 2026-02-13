Jelang Libur Imlek, 60 Ribu Pelanggan Gunakan Kereta Api di Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya mencatat tren positif, pada penjualan tiket jelang libur panjang Imlek 2026.

Pada periode keberangkatan Jumat (13/2), sampai Selasa (17/2), sebanyak 60.515 tiket telah terjual. Meski demikian, PT KAI memastikan ketersediaan tempat duduk masih ada.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono memperkirakan, tren tersebut merupakan puncak arus keberangkatan pada Jumat (13/2), sedangkan arus balik mulai meningkat pada Selasa, 17 Februari 2026.

“Kami telah menyiapkan kapasitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama liburan,” ujar Mahendro.

Menurutnya, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 55 perjalanan kereta api, dengan total kapasitas sekitar 29 ribu tempat duduk per hari.

“Sampai saat ini, tiket masih tersedia untuk berbagai tanggal dan relasi, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanannya,” ujar Mahendro.

Dia menerangkan, tiket layanan perjalanan mencakup rute jarak jauh seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, serta rute menengah dan pendek meliputi Jember, Banyuwangi, dan Malang.

“Sejumlah kereta api favorit pelanggan pada periode ini antara lain Kereta Api Airlangga, Kereta Api Probowangi, Kereta Api Sancaka, Kereta Api Jayabaya, dan Kereta Api Malabar, yang menghubungkan kota kota besar di Pulau Jawa,” terangnya.