Remake Lagu Afgan, Ika Putri Tandai Comeback di Industri Musik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AKA Entertainment Indonesia sukses menggelar showcase eksklusif yang menghadirkan dua talenta luar biasa Ika Putri dan Ardhita bertempat di Suara Surabaya Centre, Kamis (12/2).

Acara ini menjadi momen spesial bagi Ika Putri yang secara resmi menandai comeback-nya ke industri musik Indonesia. Dalam showcase tersebut, Ika Putri merilis single terbarunya berjudul 'Sadis', sebuah remake dari lagu populer milik Afgan.

Ika Putri mengatakan 'Sadis' juga dapat dibaca sebagai semacam pernyataan artistik: bahwa dirinya belum selesai di dunia musik.

“Saya kembali bukan untuk bernostalgia saja, tetapi juga untuk berdialog dengan generasi pendengar baru, yang mungkin lebih akrab dengan playlist digital dan tetap mencari kejujuran emosi, dan lagu ini sangat pas,” kata Ika.

Lagu ini menjadi simbol kembalinya Ika dengan warna musikalitas yang lebih matang, emosional, dan penuh penghayatan. Tidak hanya membawakan 'Sadis', Ika Putri juga mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits yang membesarkan namanya, seperti 'Mr. Judge', 'Pelangi yang Hilang', dan 'Cinta Jangan Kau Pergi'.

Penampilan penuh energi dan emosi tersebut mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan.

Showcase ini dibuka oleh penampilan Ardhita, musisi muda di bawah naungan AKA Entertainment Indonesia yang juga merupakan adik kandung Ika Putri. Ardhita mengaku sangat senang bisa tampil bersama sosok yang menjadi inspirasinya.

“Sangat senang karena Dhita bisa menjadi opener salah satu inspirasi Dhita yaitu kakak Dhita sendiri, mbak Ika. Dari dulu Dhita selalu memandang mbak Ika sebagai entertainer sejati,” ujar Ardhita.