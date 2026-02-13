JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Remake Lagu Afgan, Ika Putri Tandai Comeback di Industri Musik

Remake Lagu Afgan, Ika Putri Tandai Comeback di Industri Musik

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:45 WIB
Remake Lagu Afgan, Ika Putri Tandai Comeback di Industri Musik - JPNN.com Jatim
Ika Putri resmi comeback ke industri musik lewat lagu Sadis dalam showcase AKA Entertainment Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AKA Entertainment Indonesia sukses menggelar showcase eksklusif yang menghadirkan dua talenta luar biasa Ika Putri dan Ardhita bertempat di Suara Surabaya Centre, Kamis (12/2).

Acara ini menjadi momen spesial bagi Ika Putri yang secara resmi menandai comeback-nya ke industri musik Indonesia. Dalam showcase tersebut, Ika Putri merilis single terbarunya berjudul 'Sadis', sebuah remake dari lagu populer milik Afgan.

Ika Putri mengatakan 'Sadis' juga dapat dibaca sebagai semacam pernyataan artistik: bahwa dirinya belum selesai di dunia musik.

Baca Juga:

“Saya kembali bukan untuk bernostalgia saja, tetapi juga untuk berdialog dengan generasi pendengar baru, yang mungkin lebih akrab dengan playlist digital dan tetap mencari kejujuran emosi, dan lagu ini sangat pas,” kata Ika.

Lagu ini menjadi simbol kembalinya Ika dengan warna musikalitas yang lebih matang, emosional, dan penuh penghayatan. Tidak hanya membawakan 'Sadis', Ika Putri juga mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits yang membesarkan namanya, seperti 'Mr. Judge', 'Pelangi yang Hilang', dan 'Cinta Jangan Kau Pergi'. 

Penampilan penuh energi dan emosi tersebut mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan.

Baca Juga:

Showcase ini dibuka oleh penampilan Ardhita, musisi muda di bawah naungan AKA Entertainment Indonesia yang juga merupakan adik kandung Ika Putri. Ardhita mengaku sangat senang bisa tampil bersama sosok yang menjadi inspirasinya.

“Sangat senang karena Dhita bisa menjadi opener salah satu inspirasi Dhita yaitu kakak Dhita sendiri, mbak Ika. Dari dulu Dhita selalu memandang mbak Ika sebagai entertainer sejati,” ujar Ardhita.

Ika Putri resmi comeback ke industri musik lewat lagu Sadis dalam showcase AKA Entertainment Indonesia.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ika putri sadis Ika Putri comeback AKA entertainment Asrilia Kurniati industri musik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU