Kecelakaan Maut di Pragaan Sumenep, Sopir Pikap Tewas Terperosok Jurang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Kembang, Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jumat (13/2) pagi. Sebuah mobil pikap terperosok ke jurang dan menyebabkan pengemudinya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti mengatakan korban diketahui bernama Sujianto (60) warga Dusun Sendang Timur, Desa Sendang, Kecamatan Pragaan.

“Korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi kejadian. Mobil pikap yang dikemudikan korban terperosok ke jurang saat hendak mengambil batu,” ujar Widiarti, Jumat (13/2).

Baca Juga: Pemuda dengan Riwayat Gangguan Jiwa Lompat ke Laut Sumenep Ditemukan Tewas

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga setelah mobil pikap warna hitam bernomor polisi M-8401-AB ditemukan berada di dasar jurang.

Sebelumnya, korban berpamitan kepada istrinya sekitar pukul 06.00 WIB untuk mengambil batu di lokasi kejadian.

Sekitar pukul 08.30 WIB, keluarga korban mendapat informasi dari perangkat Desa Rombasan bahwa korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Menantu korban bersama warga kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke rumah duka.

“Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat rem mobil pikap yang dikendarai korban mengalami blong sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan dan terperosok ke jurang,” jelasnya.