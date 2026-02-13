Kecelakaan Maut di Pragaan Sumenep, Sopir Pikap Tewas Terperosok Jurang

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 17:02 WIB
Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Dusun Kembang, Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jumat (13/2) pagi. Foto: Humas Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Kembang, Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jumat (13/2) pagi. Sebuah mobil pikap terperosok ke jurang dan menyebabkan pengemudinya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti mengatakan korban diketahui bernama Sujianto (60) warga Dusun Sendang Timur, Desa Sendang, Kecamatan Pragaan.

“Korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi kejadian. Mobil pikap yang dikemudikan korban terperosok ke jurang saat hendak mengambil batu,” ujar Widiarti, Jumat (13/2).

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga setelah mobil pikap warna hitam bernomor polisi M-8401-AB ditemukan berada di dasar jurang.

Sebelumnya, korban berpamitan kepada istrinya sekitar pukul 06.00 WIB untuk mengambil batu di lokasi kejadian.

Sekitar pukul 08.30 WIB, keluarga korban mendapat informasi dari perangkat Desa Rombasan bahwa korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Menantu korban bersama warga kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke rumah duka.

“Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat rem mobil pikap yang dikendarai korban mengalami blong sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan dan terperosok ke jurang,” jelasnya.

Diduga alami rem blong, mobil pikap yang hendak digunakan mengangkut batu terperosok ke jurang Dusun Kembang, Sumenep
