IMAS Resmi Diluncurkan, Guru Tak Lagi Ribet Urusan Administrasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meluncurkan tiga inovasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan budaya inovasi pendidikan. Tiga inovasi tersebut yakni IMAS (Integrated Management Administration System), Buku Saku Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta penguatan layanan inovasi internal, Jumat (13/2).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan tahun 2025 telah dicanangkan sebagai tahun inovasi di lingkungan Dindik Jatim. Seluruh jajaran hingga satuan pendidikan didorong untuk melahirkan inovasi yang produktif dan berdampak, salah satunya melalui pemanfaatan IMAS.

IMAS dikembangkan oleh Bidang Pembinaan GTK sebagai jawaban atas tantangan transformasi digital administrasi pendidikan.

Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan administrasi guru dan tenaga kependidikan dalam satu platform yang terkelola secara sistematis dan mudah diakses.

“Guru tugasnya mengajar dan mendidik. Selebihnya adalah tugas institusi yang menaungi,” kata Aries.

Dengan IMAS, proses administrasi seperti perhitungan jam pelajaran, satuan kredit semester (SKS), hingga kredit fungsional dilakukan secara otomatis dan berbasis sistem, tanpa perlu pengumpulan berkas manual.

“Pak Menteri sudah menyampaikan, guru fokus mengajar dan mendidik. Urusan administrasi menjadi tanggung jawab institusi,” ujar Aries.

Menurutnya, keberadaan IMAS membuat peran GTK dalam mengajar tidak terganggu sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih nyaman. Selain itu, IMAS juga menyediakan kanal pengaduan bagi GTK untuk menyampaikan keluhan selama proses belajar mengajar hingga urusan kenaikan pangkat.