MHSB Siapkan Layanan Jantung Berstandar Internasional & Terintegrasi 24 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) di bawah naungan Mayapada Healthcare menghadirkan layanan Heart & Vascular Center sebagai pusat layanan kardiovaskular terpadu yang komprehensif dan berstandar internasional.

Layanan ini hadir menjawab tingginya angka penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Heart & Vascular Center mengusung pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tim dokter multidisiplin serta layanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care), didukung teknologi medis terkini.

Hospital Director MHSB dr Bona Fernando, BSc, M.D., FISQua mengatakan penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia, sehingga dibutuhkan layanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

“Kami ingin menyediakan layanan komprehensif end to end, mulai dari screening, intervensi, operasi sampai rehabilitasi untuk masyarakat Surabaya, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur,” kata dr Bona seusai peluncuran, Jumat (13/2).

Menurutnya, melalui Heart & Vascular Center, pasien tidak perlu lagi berpindah-pindah rumah sakit untuk mendapatkan layanan jantung.

“Semua sudah terintegrasi di satu tempat. Pasien tidak perlu shopping rumah sakit, dan tidak perlu ke luar negeri karena standar, teknologi, dan SDM kami setara dengan luar negeri,” ujarnya.