JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini MHSB Siapkan Layanan Jantung Berstandar Internasional & Terintegrasi 24 Jam

MHSB Siapkan Layanan Jantung Berstandar Internasional & Terintegrasi 24 Jam

Jumat, 13 Februari 2026 – 14:09 WIB
MHSB Siapkan Layanan Jantung Berstandar Internasional & Terintegrasi 24 Jam - JPNN.com Jatim
Mayapada Hospital Surabaya menghadirkan Heart & Vascular Center sebagai pusat layanan jantung terpadu berstandar internasional dengan tim dokter 24 jam, Jumat (13/2). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) di bawah naungan Mayapada Healthcare menghadirkan layanan Heart & Vascular Center sebagai pusat layanan kardiovaskular terpadu yang komprehensif dan berstandar internasional.

Layanan ini hadir menjawab tingginya angka penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Heart & Vascular Center mengusung pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tim dokter multidisiplin serta layanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care), didukung teknologi medis terkini.

Hospital Director MHSB dr Bona Fernando, BSc, M.D., FISQua mengatakan penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia, sehingga dibutuhkan layanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Baca Juga:

“Kami ingin menyediakan layanan komprehensif end to end, mulai dari screening, intervensi, operasi sampai rehabilitasi untuk masyarakat Surabaya, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur,” kata dr Bona seusai peluncuran, Jumat (13/2).

MHSB Siapkan Layanan Jantung Berstandar Internasional & Terintegrasi 24 Jam

Pasien saat mendapatkan pelayanan pemeriksaan jantung di Mayapada Hospital Surabaya, Jumat (13/2). Foto: Arry Saputra/JPNN

Baca Juga:

Menurutnya, melalui Heart & Vascular Center, pasien tidak perlu lagi berpindah-pindah rumah sakit untuk mendapatkan layanan jantung.

“Semua sudah terintegrasi di satu tempat. Pasien tidak perlu shopping rumah sakit, dan tidak perlu ke luar negeri karena standar, teknologi, dan SDM kami setara dengan luar negeri,” ujarnya.

Mayapada Hospital Surabaya menghadirkan Heart & Vascular Center sebagai pusat layanan jantung terpadu berstandar internasional dengan tim dokter 24 jam.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mayapada hospital surabaya heart & vascular center layanan jantung rumah sakit jantung surabaya penyakit jantung layanan kardiovaskular cath lab surabaya bedah jantung terbuka ring jantung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU